Corsi Classic Festival 25 juillet au 10 août Siconda edizioni di u festivali CorsiClassic trà u 25 di lugliu è u 10 d'aostu

Après une première pleine de promesses, le Quatuor Agate lance la deuxième édition du festival CorsiClassic qui vise à faire partager la musique de chambre à un public le plus large possible en Corse. Il s’agit de réunir à la fois des mélomanes avertis et des auditeurs plus novices autour de concerts vivants, didactiques, conservant la qualité artistique d’un concert classique.







L’ambition du festival est de s’implanter suffisamment durablement pour diffuser la musique dans des lieux où la proposition classique se fait rare. L’enthousiasme et la bienveillance que nous avons rencontrés lors de nos concerts en Corse ces dernières années nous ont encouragés à créer ce festival.



Tarifs : 15€ plein tarif, 10€ tarif réduit et gratuit pour les - de 15 ans Eglise San Ruchellu Rue Fesch 20000 Ajaccio

Site web : https://www.helloasso.com/associations/corsiclassic Tel : 06 61 78 89 94 Programmés du 25 Juillet au 10 Août 2017, ces concerts prendront une forme légèrement différente du déroulement rituel du concert classique: une seule oeuvre majeure du répertoire sera abordée et jouée intégralement dans des conditions de concert. Au préalable, cette pièce aura été introduite par des extraits d'autres oeuvres provenant de compositeurs et d'époques diverses, destinés à éveiller et enrichir l'écoute. Chaque extrait choisi sera commenté de manière simple et spontanée, dans un esprit de proximité avec le public.

