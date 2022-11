Copie de Théâtre jeune public : Les Yeux de Taqqi Mardi 29 novembre / 18h30

Durée : 45 min

A partir de 4 ans



C’est le voyage initiatique de TAQQI, petit Inuit aveugle qui «veut voir, veut savoir, veut pouvoir».



À la quête du monde et du royaume des grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et territoires invisibles, TAQQI de retour de son périple et le regard changé, découvrira ces trésors cachés, aussi étincelants que les falaises gelées du Groenland...

Il est question, dans ce conte, d’humanité et d’entraide, d’inévitable et nécessaire quête initiatique, de rites et de compassion.

Avec le soutien de Théâtre Paris Villette / Studios de Virecourt / Théâtre de l’Abbaye / Théâtre Eurydice ESAT / Mairie de Treigny / Avignon Festival & compagnies / SPEDIDAM / Adami #CopiePrivee. Production : Paname Pilotis.

Mise en scène: Cédric Revollon Texte: Frédéric Chevaux Distribution: Anaël Guez, Sarah Vermande (en alternance avec Camille Blouet) et Nadja Maire (en alternance avec Cédric Revollon) Marionnettes: Francesca Testi Lumières: Angélique Bourcet/Kevin Hermen Décors: Sandrine Lamblin ​ "Projet soutenu grâce au soutien de l' #Adami #CopiePrivee. L'Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion. " www.adami.fr

