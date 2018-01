Copie de Théâtre : Une saison en enfer

Achetez vos places en ligne pour Une saison en enfer en cliquant ICI





Une saison en enfer

De Arthur Rimbaud

Mise en scène : Ulysse di Gregorio







La pièce est présentée par « Le Figaro » comme l’un des trois monologues à voir absolument en 2017.





Une Saison en Enfer est l’ultime combat d’un homme, d’une vie et d’une œuvre touchant sans cesse à l’absolu.

L’immense Jean-Quentin chatelain, acteur formé au Théâtre National de Strasbourg et ayant joué sous la direction des plus grands metteurs en scène fait vivre chaque mot de ce monument de la poésie comme si c’était le dernier.



« Le texte nous plonge dans les entrailles d’un homme damné par «la liqueur non taxée, de la fabrique de Satan». Il y a une expérience cathartique à être confronté à ce destin exceptionnel et tragique. De cette fusion d’une vie et d’une œuvre, dont la conquête du sens est le combustible, tout lecteur de Rimbaud garde à jamais dans son esprit la brûlure. C’est cette expérience intime du texte que j’ai voulu rendre sur scène. J’ai souhaité par le prisme du théâtre rendre la flamme mystique et celle du charnel associées. Comme espace de création j ai choisi le Purgatoire, en référence à la Divine Comédie de Dante qui concentre ce florilège fantasmagorique et mystique – que nous évoque à plus d’un titre Une Saison en Enfer – sur l’ascension et le renouveau de l’âme. La question du déchirement mental et du reniement des valeurs chrétiennes est brûlante. » Ulysse Grégorio

Jeu : Jean-Quentin Châtelain

Scénographie : Benjamin Gabri

Costumes : Salvador Mateu Andujar



Production / Co-production

Production : K Samka - Co-production : Théâtre Montansier (Versailles)Photo : Simone Perolari