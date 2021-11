Copie de Théâtre/Stand Up : U Comeback d'Azeza Samedi 27 novembre > 20h30 >Tarif A

Stand up / 1h



U come-back d’Azeza

Ecriture et mise en scène II Marianna Nativi et Véronique Bisgambiglia



Azeza riveni, sempri in zerga, contru à tuttu.

A sucietà corsa, tutti i pinzutti chi sbarchanu è s’impatruniscianu di tuttu u sapè.

A Corsica và bè ? O và male? Azeza s’annarba !



Azeza revient, toujours en « crise », contre tout.

La société corse, les continentaux qui débarquent et veulent posséder tous les savoirs faire.

La Corse va bien? Ou va mal ? Azeza s’énerve !



+ Ecrit d’une plume acide et drôle, Un regard sur notre société qui ne ménage personne et qui s’annonce explosif !





Compagnie Locu Teatrale

Avec le soutien de II Collectivité de Corse





