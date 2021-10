D’après Œdipe Roi de Sophocle & Impressions d’Œdipe de Noël Casale

Conception et mise en scène II Noël Casale

Chant (composition et interprétation) II A Filetta



La Cité-État de Thèbes, en proie à une grave épidémie de peste, traverse une crise politique majeure. La population supplie son roi, Œdipe, de découvrir l’origine de ses malheurs. Un oracle lui fait savoir que ceux-ci dureront tant que les assassins de l’ancien roi, Laïos, ne seront pas démasqués, jugés et condamnés...



... À l’issue d’une longue enquête, Oedipe découvre qu’il est non seulement le meurtrier de Laïos, mais qu’il en est aussi le fils et qu’en épousant ensuite sa veuve, Jocaste, il s’est uni à sa propre mère, dont il a eu 4 enfants. Jocaste se pend. Œdipe se crève les yeux et, banni, quitte Thèbes pour toujours...

Avec son adaptation d’Œdipe Roi, Noël Casale met en évidence des connexions entre l’œuvre originale et les réalités actuelles de la société corse, les deux principales s’établissant autour du motif de la peur et de la figure de l’étranger. Dans un premier temps, le metteur en scène a ouvert à tous, dans la ville de Bastia, un atelier de travail théâtral, auquel ont participé de nombreux habitants. Grâce à leur esprit de recherche et à leur confiance, Noël Casale a souhaité mener ce projet à son terme. Il a donc constitué un groupe de comédiens, professionnels et amateurs, pour jouer cette pièce.



Avec II James Alliot, Yann Boudaud, Pierre Chiarelli, Jacques Filippi, Sarah Legato, Xavier Tavera et A Filetta - Jean-Claude Acquaviva, François Aragni, Petr’Antò Casta, Paul Giansily, Jean-Do Bianco, Maxime Vuillamier

Assistant à la mise en scène II Jérôme Tisserand

Scénographie et costumes II Cecilia Galli - Lumière II Pierre Peyronnet

Coordination A Filetta / Valérie Salducci





Production déléguée II Théâtre du Commun (Ajaccio-Bastia)

Co-production II Théâtre de Bastia / ARIA Olmi Cappella





+ Outre les comédiens, les six chanteurs du groupe A Filetta sont également de la partie. Jean-Claude Acquaviva, leur mentor, a créé spécialement pour le spectacle de sublimes chants polyphoniques qui accompagnent les personnages dans leurs pérégrinations scéniques.