Copie de Théâtre : Le Livre de ma mère, avec Patrick Timsit Espace Diamant / Mardi 10 avril / 20h30 / Tarif C



Un jour, un tout jeune comédien nommé Patrick

Timsit a lu Le livre de ma mère. Il a aussitôt su que

ce texte ne le lâcherait plus. Et vice-versa.

Saison après saison, il l'a lu, relu, annoté, ruminé.

Silencieusement ou à hautevoix. Souvent seul et

parfois en public. Comme une sorte de secret à

demi partagé. Avec le temps, le jeune comédien

a fait son chemin, gagné en stature, trouvé le

succès. Mais il gardait toujours ce livre dans un

coin de sa tête et de son coeur.

Il aura attendu trente ans…

De la rencontre de Patrick Timsit et de Dominique

Pitoiset, de leur estime mutuelle teintée de curiosité l'un

pour l'autre, de leur admiration partagée pour Albert

Cohen, va naître un chant de deuil, d'amour poignant,

depuis le seul endroit au monde qui le fasse partager

ainsi : depuis la scène. Deuil insensé et amour fou,

hommage bouleversant aux « Mères de toute la terre ».





Avec Patrick Timsit

Mise en scène Dominique Pitoiset

Production Les visiteurs du soir – Paris

En coréalisation avec La Compagnie Pitoiset – Dijon

La Compagnie Pitoiset-Dijon est conventionnée par le Ministère de la Culture

et de la Communication (DGCA) ainsi que par la Ville de Dijon

