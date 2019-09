Copie de Théâtre / La Ménagerie de verre Mardi 15 octobre / 20h30

De Tennessee Williams

Traduction : Isabelle Famchon

Mise en scène : Charlotte Rondelez À Saint-Louis, en pleine tourmente des années 1930, on découvre l’équilibre fragile d’une famille, dont le père s’est volatilisé. La mère Amanda, et ses deux enfants, Tom et Laura sont tels des funambules, refusant le vide, l’espoir en balancier et le point d’équilibre accroché à leurs rêves. Cet équilibre bascule lorsque Tom, à la demande pressante d’Amanda, invite un galant pour Laura : un employé de l’entrepôt, Jim. Le temps d’une soirée, les rêves prennent vie, les fantômes ressurgissent et la réalité s’immisce, alors que, pourtant, on ne l’avait pas invitée. Il s’agit probablement de la pièce la plus émouvante de Tennessee Williams. Premier succès public du dramaturge, il y a mis beaucoup de lui-même. Elle narre l’histoire d’une famille au plus profond de ses sentiments, de ses conflits, des joies et des peines qui la traversent. Si humaine. Un condensé de sincérité. LE MONDE Comédiens excellents. Une belle soirée d’émotion. FIGAROSCOPE Magnifiques acteurs. Superbe. L’OBS ***

Production Théâtre de Poche-Montparnasse, Atelier Théâtre Actuel, RCS et la Compagnie des Éclanches.

