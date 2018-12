D’après L’AFFAIRE DE LA RUE DE LOURCINE

De Eugène Labiche

Traduction & Adaptation

Guy Cimino et Noël Casale

Mise en scène Noël Casale

Avec Thomas Bronzini, Jean-Baptiste Filippi, Jean-Pierre Giudicelli, Corinne Mattei, Henri Olmeta

Scénographie, costumes Anne Lezervant

Lumière Marie Vincent

Co-production Théâtre du commun, Teatrinu Soutien Collectivité Territoriale de Corse, Espace Diamant, Ajaccio, Théâtre de Bastia, C.C.A.S. Corse

Remerciements Boutique Annie Hall (Furiani), Yvonne Braud, Marie-Josée Luciani

Durée 1h



Spectacle en langue corse surtitré en français

L’AFFARE DI CARRUGHJU DIRITTU

D’après L’Affaire de la rue de Lourcine (1857) Eugène Labiche

Comment une comédie en un acte mêlée de couplets représentée pour la première fois à Paris en 1857 – et si emblématique de la vie bourgeoise du 19è siècle - peut-elle nous parler de gens de Bastia, aujourd’hui ?

L’affaire transposée, de nos jours, à Bastia

Plus on va vers le connu, plus on va vers l’inconnu Edgar Morin

Bastia, été 2001. Deux notables bastiais se réveillent un matin dans le même lit après une nuit d'ivresse dont ils ont tout oublié.



Ils ont les mains noires de khôl et ont perdu un parapluie vert à tête de singe. On déjeune. La maîtresse de maison s’ennuie. On lui confie un quotidien vieux de vingt ans car celui du jour est introuvable. Elle y lit qu’une « jeune marocaine a été assassinée dans la nuit, rue du Chanoine Letteron, anciennement «Rue Droite» - Carrughju Dirittu (…) On suppose que les assassins étaient deux (…) que deux pièces à conviction ont été retrouvées sur place (…) dont un parapluie vert à tête de singe (…) et que les deux agresseurs étaient en état d’ivresse ».

C’est le délire. Les deux hommes vont passer leur journée à tenter de faire disparaître les traces et les objets de "leur" crime. Leur trou noir de la nuit aspire tout. On ne réfléchit plus, on s’insulte, on se jette à corps perdus dans des comportements de plus en plus aberrants, on en vient à se reconnaître et à s’accepter dans la peau d’un tueur et de s’envisager même récidiviste (d’éventuels témoins sont à éliminer). On est en plein cauchemar.

On finit par retomber sur ce vieux journal, daté du 13 juin 1981, jour de la victoire du Sporting de Bastia en finale de la Coupe de France. Ouf, ouf, ouf… Les spectateurs de cette «bouffonnerie féroce» auront eu de quoi rire mais probablement aussi de quoi méditer – oui, mais à quoi ?

Vu le sujet, l’époque et le lieu, il faut vraiment vous faire un dessin ?

Noël Casale



Production/Diffusion/Coordination des projets artistiques THÉÂTRE DU COMMUN Liza CASALE 00 (33) 06.74.65.33.

Théâtre du Commun / Route des Milelli / 20 090 AJACCIO

www.theatreducommun.fr