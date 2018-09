Achetez vos places pour "Juste la fin du monde" en cliquant ICI



L’histoire d’un jeune homme d’une trentaine d’années, de retour chez lui, dans sa

famille, après de longues années d’absence, « pour annoncer, dire, seulement dire

» sa mort prochaine. Jean-Luc Lagarce fait exploser le non-dit familial. Acérée,

acerbe, drôle et nécessaire, la parole se libère le temps d’un retour, le retour de

Louis.

« Le prisme familial de cette pièce est le reflet de nos sociétés, avec ses intolérances, ses replis,

ses conflits, ses désirs, ses doutes, ses pulsions destructrices ou merveilleuses, dans un incessant

aller-retour émotionnel. C’est l’écriture de Lagarce qui m’a tout d’abord captivé et fait découvrir

son oeuvre récente et courte mais déjà classique ; cette nécessité et cette précision du langage pour

mieux se connaître soi et les autres. Une écriture dans un entonnoir, des mots dans un alambic ; une

parole “en marche”, qui bute, trébuche, s’accélère, ralentit… »

Jean-Charles Mouveaux

« Des acteurs bouleversants » Télérama

« Une mise en scène taillée au cordeau » Marianne

« Une vision vertigineuse » Le Monde

Avec : Philippe Calvario, Vanessa Cailhol, Jil Caplan,

Jean-Charles Mouveaux, Chantal Trichet

Assistante à la mise en scène : Esther Ebbo

Scénographie : Raymond Sarti

Construction : Anthony Sarradin

Lumière : Ivan Morane

Costumes : Michel Dussarrat



De Jean-Luc Lagarce

Mise en scène : Jean-Charles Mouveaux

Production : Bernard Serf

Avec les soutiens : ADAMI, SPEDIDAM, Théâtre 95

Cergy-Pontoise (Scène Conventionnée aux Écritures

Contemporaines), Joël Dragutin

Remerciements : Agnès b. / Studio Hébertot,

Sylvia Roux, Centre National des Arts de la Rue,

Compagnie Oposito