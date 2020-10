Copie de Musique, résidence de création / Tribbiera Jeudi 29 octobre / 20h30

Mise en scène : Delphine Leoni



Le spectacle résulte d’une symbiose entre musique et animation graphique pour donner naissance à un univers résultant de l’union de plusieurs disciplines artistiques (musique, graphisme numérique, scénographie).

Ici, l’image entre en résonance, alors que la musique dessine des arabesques vocales, éclate en couleurs instrumentales. Les textures se mêlent, la violence et l’apaisement des rythmes visuels et sonores donnent une portée immersive à l’émotion.

La mise en scène réalisée par Delphine Leoni concrétise davantage cette idée de créer un évènement authentique dans la nouveauté, qui, tel un écrin,matérialise la présence de différentes traditions musicales.



Chant, guitare, cetera II Carmin Belgodere

Chant, claviers, guitares, synthétiseurs II Flare, Arnaud Casteli & Mathieu Fabri

Animations visuelles, chant II Yannick Stara / Ashram

Violon, cordes II Laurence Babiaud



Avec le soutien de II Ville d’Ajaccio, Collectivité de Corse.



ACTIONS DE MEDIATION



1 / Conférence par Tony Fogacci

Professeur des universités - anthropologue

Université de Corse - laboratoire L.I.S.A



Espace diamant // Lundi 26 octobre 2020 à 18h00



« A Tribbiera : pratique et rituel agraire du dépiquage du blé en Corse »



La Tribbiera désigne à la fois une technique d’agriculture ancestrale présente en Méditerranée et le chant lié à cette pratique. Il s’agit après la moisson de procéder au dépiquage du blé sur l’aire, afin de séparer les grains des épis. Sur cette aire de battage du blé, deux bœufs vont traîner une lourde pierre ronde, qui va favoriser cette séparation, pendant que les hommes retournent la paille avec des fourches. L’aghja est l’espace consacré à ce savoir-faire, mais aussi le lieu sacré ou de nombreux intersignes et présages vont s’avérer primordiaux pour l’avenir de la communauté et l’abondance de la récolte. Ce sont les points que nous évoquerons entre savoir-faire agraire et rite de circumambulation.



Considérant le contexte sanitaire, la jauge est limitée et se fera uniquement sur inscription à l'adresse conferences@ville-ajaccio.fr et ce dans le respect des règles sanitaires. Port du masque obligatoire.



2 / Diffusion sonore et visuel

Le but de l’action est d’interpeller le public, de signifier qu’un processus de création est en construction dans le théâtre. Cette action fait le lien entre le hall, lieu de transit impersonnel et la salle de spectacle, lieu de création artistique et l’émulation sensoriel.



Diffusion d’une œuvre numérique et accompagnement sonore en écho au spectacle.

Dés l’entrée, le spectateur est plongé dans l’univers de TIBBIERRA.



Lieu : Dans le hall de l’espace diamant



3/ Ateliers autour de la voix et de la musique en lien avec le spectacle.



Dans un 1er temps les intervenants présenteront un court extrait du spectacle. Puis, les participants travailleront à leur tour un morceau de musique chanté en groupe. Pour finir, une découverte d’instruments à cordes sera réalisée : guitare, cetera ….

Pour conclure, les intervenants proposeront un échange et une découverte individuelle des instruments.



Date : samedi 24 octobre 2020

de 14h à 17h répartis en 3 groupes de 10 participants. Durée : 1 h 00.

A partir de 11 ans,

Intervenants : Laurence et Carmin

Lieu : Scuola di Musica Populare, quartier St Jean



L'école accueille le public dans le cadre d'un protocole sanitaire strict respectueux des préconisations sanitaires. Port du masque obligatoire.



Gratuit sur inscription 04.95.50.40.89 // m.deperetti@ville-ajaccio.fr





4/ Ateliers techniques : Découverte technique des coulisses de l’Espace Diamant.

Accompagné par un technicien venez découvrir durant 1 journée de l’organisation technique du spectacle : sons, lumières, machinerie et vidéos.



Gratuit sur inscription 04.95.50.40.89 // m.deperetti@ville-ajaccio.fr



