Copie de Musique : Lionel Giacomini

Lorsque la langue corse et son chant se mêlent à des influences et sonorités indie folk world…

Quandu a lingua corsa è u so cantu si mischiani à influenzi è sunurità «indie folk world»…



Des premières notes de l’enfance jusqu’à celles de l’âge adulte, la musique a toujours porté Lionel dans son évolution, et dans cette quête de liberté, personnelle et irrépressible.

Après des années de collaboration avec diverses formations musicales insulaires comme Giramondu, Notte, Alba et Voce Ventu, il nous dévoile aujourd’hui son propre univers, comme une invitation au voyage vers l’intime, pour explorer de nouvelles frontières sonores et se laisser porter vers un monde onirique où la langue corse trouve toute sa place.

Fermez les yeux, écoutez et laissez résonner en vous le souffle du chant et le murmure délicat de la vie...



Lionel Giacomini : Vox

Célia Picciochi : Violon

Miché Dominici : Batterie

Michel Tomeï : Guitares

Martial Paoli : Claviers