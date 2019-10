Achetez vos places pour "Barbara Carlotti" en cliquant ICI



Auteure, compositrice, interprète, Barbara Carlotti est une artiste pluridisciplinaire, offrant des concerts atypiques et des spectacles à la croisée des arts.



Elle collabore régulièrement avec des chorégraphes comme Julie Desprairies, des artistes de chansons, Philippe Katerine, Dominique A, Bertrand Burgalat, Bertrand Belin, Michel Delpech, des écrivains comme Mathieu Riboulet et Arnaud Cathrine, des vidéastes, des plasticiens ou encore des cinéastes. Après un album auto-produit en 2005, elle réalise 2 ateliers de création radiophonique sur France Culture et sort début avril 2012 l’amour, l’argent et le vent son quatrième album encensé par la critique, 1er Prix de l’académie Charles le Cros. En 2013, elle est nominée dans 2 catégories aux Victoires de la musique : révélation scène et révélation public. En 2018, avec Magnétique, son nouvel album, Barbara Carlotti nous attire dans son intimité …



« Après six ans d’absence, la plus classe des chanteuses françaises réalise un album de rêve(s). » Les Inrocks

« Un album magnétique, politique et esthétique. Un appel au rêve général. » France Inter