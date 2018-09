Copie de Jeune Public / Le Loup qui voulait être un mouton Conte et marionnettes

Jeudi 18 octobre / 18h30

À partir de 2 ans

Tarif JP

Durée 35 minutes



Adaptation, mise en scène: Cyrille Louge



" Les courtes scènes, les espaces scénographiques différents, la manipulation bruitée de

marionnettes stylisées traduisent à la fois la rêverie du personnage et l'accomplissement de

sa révolution personnelle. Une belle proposition à voir avec les tout-petits. " Télérama

Qui ne rêve pas d’un ailleurs où tout serait plus facile ? Qui ne jette pas un oeil sur la vie d’un

ami, avec l’impression qu’elle est plus agréable et plus harmonieuse? Qui n’a pas, enfant, envié la

maison, les parents, les jeux et les vacances d’un petit camarade ?

Petit Loup, lui, observe le champ d'à côté et rêve d'être un mouton...

Voilà un joli conte pour les tout-petits, sur la différence et l'affirmation de soi.



Compagnie Ladgy Prod

Avec : Ghislaine Laglantine & Cédric Revollon (en alternance avec Zoé Poutrel)

Décors : Sandrine Lamblin

Lumières : Angélique Bourcet

Collaboration artistique & technique : Francesca Testi

