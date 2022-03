Copie de Film documentaire : 50 ans sur une île avec vous

« Si mes racines sont empruntes de la rudesse austère de la Bretagne, depuis plus de 50 ans mon ancrage, ma référence, ma culture, est devenue la méditerranée et spécifiquement la Corse

Cette histoire d’amour, je l’ai choisie. et j'ai décidé de ne pas rester un passant étranger à cette terre, au point de passer 50 ans dans une île avec vous.

Mais les couples se transforment et en 50 ans j'ai changé, la Corse a changé, le monde a changé... »

Dans ce documentaire deux récits, l’un intime, l’autre collectif vont, s’entrelacer, se répondre et glisser de l’un à l’autre jusqu’à se fondre pour ressusciter et garder vivant le désir inassouvi d’un autre monde possible.

Un assemblage poétique et politique pour tenter de capter les traces d’une histoire collective.

Un regard amoureux mais lucide, étranger à la nostalgie, mais interrogeant le sens du changement en Corse.



Partenariat Allindi

Réalisation Christian Lorre - Les productions du Triton

Durée 52 minutes