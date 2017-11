Copie de Exposition : Parabole du semeur / Jean-Baptiste Janisset

Jean-Baptiste Janisset est diplômé de l’École supérieure des beaux-arts de Nantes Métropole en juin 2016.

Lauréat 2017 du concours « La convocation » organisé à Paris par l’association Oktogone en direction des jeunes artistes d’art contemporain, Jean Baptiste Janisset a été sélectionné pour une résidence d’artiste à Ajaccio cet été et à l’issue, une exposition à l’Espace Diamant qui restituera ses travaux.

« Dans mon travail, je m’intéresse à une mémoire collective complexe liée à l’histoire de la France, et notamment de la colonisation, à travers sa manifestation dans les sculptures publiques. Ces traces et restes qui continuent à manifester ces faits historiques. La mémoire collective se joue dans la sculpture, dont les formes visuelles et sensibles, la puissance, la charge donnent présence à cette histoire. Souvent sous une forme spectrale, voire fantomatique.

J’élabore des processus et des gestes qui relèvent d’une volonté presque animiste de charger un matériau inerte d’une volonté propre, de rassembler des forces contraires en tension pour conférer à la sculpture une énergie “vitale”. Il s’agit de lui donner une puissance de résistance, de considérer son processus de croissance et de réduction, d’élévation et d’affaissement, son champ de force et d’action. Et ce afin de générer des expériences, des situations, des réflexions.

Pour l'exposition Parabole du Semeur à l'espace Diamant Ajaccio, je crée une cosmogonie autour des sculptures qui retranscrivent une partie de l'histoire Corse tout en m'inspirant du Chapitre XIII écrit par Saint Matthieu dans le Nouveau Testament. " Vous donc, écoutez la parabole du semeur. Chaque fois qu'un homme entend la Parole du Royaume sans la comprendre, arrive le Mauvais qui emporte ce qui a été semé dans son cœur; c'est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur les endroits pierreux, c'est celui qui entend la Parole et aussitôt la reçoit avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il est, au contraire, l'homme d'un moment; survienne une tribulation ou une persécution à cause de la Parole, aussitôt il trébuche. Celui qui a reçu la semence dans les épines, c'est celui qui entend la parole, et le souci du monde et la duperie de la richesse étouffent la Parole, qui devient stérile. Et celui qui a reçu la semence sur la bonne terre, c'est celui qui entend la Parole et la comprend : et celui-là porte du fruit et produit l'un cent, l'autre soixante, l'autre trente."