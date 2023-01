Copie de Danse : Ritrattu

Céline Giovanonni, bien entourée ( A Filetta) et bien inspirée (adaptation du dernier roman de Jérôme Ferrari) présente Ritrattu, un projet chorégraphique en 12 chapitres pour 12 tableaux.Une histoire de vie en 60 minutes. Céline Giovanonni, bella attundata (da A Filetta) è bella ispirata (adattazioni di l’ultimu rumanzu di Jérôme Ferrari) prisenta Ritrattu, un prughjettu cu-rigrafficu di 12 capituli pà 12 sceni.

Una storia di vita in 60 minuti.



La réinterprétation du roman sous la forme d’un spec-tacle chant et danse a sonné pour elle comme une évidence.

Céline Giovannoni est une danseuse polyvalente en jazz hip-hop et contemporain.

La pensée scientifique, l’étude approfondie en didac-tique, histoire de la danse, engendrée par une agrégation et une expérience dansée éclectique, l’inspirent pour concevoir des univers chorégraphiques qui subliment la danse et sa physicalité.



D’après le roman de Jérome Ferrari

"À son image"

Chorégraphie : Céline Giovannoni

Compagnie Studidanza

Avec Manon Baldi, Estelle Garcia-Massiani, Cynthia Guerbaa, Thomas Esnoult , Pierre Dominique Garibaldi, Marion Giudicelli , Léa Maria D’Amore , Anna Orizoli, Elisa Bousquet

A FILETTA

Jean-Claude Acquaviva, François Aragni , Jean-Dominique Bianco Petr’Antò Casta , Paul Giansily, Maxime Vuillamier Musique originale

(composition et interprétation live) Bruno Coulais Daniel di Buenavetura

Musique additionnelle : Bruno Coulais, Daniel di Buenavetura

Aide à la mise en scène : François Orsoni



Avec le soutien de : Collectivité de Corse, Cita di Bastia, Université de Corse, Mairie de Propriano,

Spaziu Culturale Cargese.