Copie de Danse : En attendant James B.

Au son de musiques cultes du funk et de la soul, 7 formidables interprètes réinventent le Hip Hop et nous font vibrer à tel point qu’on en viendrait presque à danser avec eux !



En attendant James B. appelle à l’affranchissement des corps à travers le plaisir de danser.

L’imaginaire des artistes se déploie dans la salle et sur la scène, dans une célébration commune d’un swing jubila-toire. La danse s’inspire d’un registre musical qui s’enracine dans la soul et s’incarne dans une pulsation intemporelle.

La création met en jeu sept interprètes et un mystérieux personnage dont l’attente dévoile un espace de liberté et d’expression.



Avec le soutien de la Collectivité de Corse, la Ville de Bastia, Spedidam Air Corsica et la Caisse des Dépôts.

Coproductions : Viadanse CCN de Belfort et Ballet du Nord CCN de Roubaix.

Accueils Studio / CCN de Créteil - L’Estruch, Sabadell (Catalogne) – Théâtre de Bastia.



Hélène Taddei Lawson Direction artistique



Avec Alex Benth, Charly Moandal, Dominique Lesdema, Dominique Lisette, Hélène Taddei Lawson, Jean Claude Guilbert, Juha Pekka Marsalo

Musiques additionnelles : James Brown Imagination, Kool and the Gang, Michael Jackson Chic, Terry Riley…

Régie son et slam : James Delleck

Lumières : Anouar Benali