Duos dans le vent

Un spectacle chorégraphique de Kevin Naran



Accompagné de 3 danseurs, Kevin Naran, nouvelle âme de la compagnie Creacorsica a choisi de créer à l’Espace Diamant un spectacle autour des duos. Comme à chacune de ses créations, il nous promet un moment de danse rare et d’une grande modernité.



Naviguant d’un projet à un autre, il va même jusqu’à travailler avec Carolyn Carlson, référence emblématique de la danse contemporaine, en France et dans le monde. Des pieds nus, une simple veste, un geste et un poème dans un élan énergétique et spirituel… ces performances mêlées à ses activités en Corse vont façonner l’image et l’esthétique de Duos dans le vent.



Le duo représente une réponse à un enjeu actuel et contemporain. Tout d’abord parce que l’une des premières manifestations de danse en Corse, c’est la danse sociale et de groupe. La Tarentella, le Quadrille, la Mauresque mettent en lumière une « Terre » festive, conviviale et colorée. Duos dans le vent nous invite à poursuivre cette histoire de la danse en Corse.





Interprètes II Laura Désideri, Géraldine Nasica, Thomas Esnoult et Kevin Naran

Son et Lumière II Cédric Guéniot

Fabrication des instruments II Jean-Baptiste Cleyet



Compagnie Creacorsica

Avec le soutien de II Ville d’Ajaccio, Collectivité de Corse.