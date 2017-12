Copie de Danse : Armstrong Jazz Dance Company Ballu à u Spaziu Diamanti, vennari u 5 di ghjinnaghju à 8 ori è mezu

Vendredi 5 janvier 20h30

Espace Diamant

Danse

Tarif C





Armstrong Jazz Dance Company

Directrice générale de la compagnie : Géraldine Armstrong Avec la ferveur inébranlable des prosélytes, Géraldine Armstrong croit dur comme fer dans les vertus de la danse jazz. Cette élève du grand Matt Mattox a réuni autour d’elle une fine équipe de danseurs-interprètes et bâti un répertoire qui sacrifie de bon cœur à la danse pure, avec des pièces personnelles mais aussi d’autres, signées Wayne Barbaste, Donald McKayle, un disciple d’Alvin Ailey, ou Matt Mattox. Dans ce spectacle enlevé, le gospel et le blues se taillent la part du lion au plan musical. Leur richesse rythmique, leur vibration profonde, leur sensualité irradiante se transmettent tout naturellement à une danse toute d’élan et de spontanéité heureuse.





ATELIER DANSE JAZZ



Descriptif de l’atelier : après un échauffement, un travail d’atelier se composera de temps de création imposée, de composition et de recherches dirigées afin d’aboutir à une petite chorégraphie finale.



Niveau moyen - débutant :

Jeudi 4 janvier 2018 de 14h à 17h

Age minimum : 12 ans



Niveau avancé :

Vendredi 5 janvier 2018 de 10h à 13h

Age minimum : 14 ans



Lieu : Eglise Anglicane

Intervenante : Florence MEREGALLI



Inscriptions gratuites / places limitées

m.deperetti@ville-ajaccio.fr

04.95.50.40.89





