Convention entre l'office foncier de Corse et la Ville

La vocation de l’Office Foncier de la Corse est de soutenir les collectivités territoriales dans leurs politiques foncières par l’acquisition, le portage et la rétrocession ainsi que notamment la participation aux études nécessaires à la réalisation de projets fonciers.

Concrètement, les modalités d’intervention de l’Office Foncier de Corse sont les suivantes :



- Saisine de l’Office Foncier de Corse par toute personne publique souhaitant faire procéder à l’acquisition de foncier privé dans le but de réaliser une opération d’intérêt public.

- Dans le cas d’une délibération favorable du conseil d’administration, signature entre la collectivité et l’Office Foncier de Corse d’une convention de portage précisant l’ensemble des modalités de portage.

- Signature de l’acte authentique d’achat et acquisition du ou des biens au prix fixé par France Domaine.

- Portage par l’Office Foncier de Corse et gestion des biens pour une durée de 2 à 5 ans.

- Rétrocession du ou des biens au prix de revient actualisé.



Par délibérations du Conseil Municipal n°2017/181 et n° 2017/182 en date du 31 juillet 2017, la Ville d’Ajaccio a donc sollicité l’Office Foncier de Corse pour l’acquisition :



- par préemption, des lots 2, 3, 4, 7 et 8 d’un immeuble à usage d’habitation situé sur la parcelle cadastrée BW n°112 sise 3, rue Frediani (le conseil municipal a délégué ponctuellement l’exercice de son droit de préemption à l’Office Foncier de Corse).





La Ville signe avec l’Office Foncier de la Corse les conventions de portage, qui prendront effet à compter de la date de leur signature. La durée maximum de portage est fixée à 3 ans à compter de la date d’acquisition de ces biens.

Dans ce contexte, il parait opportun que la Commune s’implique directement dans le financement et la production de logement social sur son territoire. Afin de mener à bien cet objectif, la Commune a la possibilité de bénéficier d’un outil opérationnel : l’Office Foncier de Corse.Créé par la Loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, cet établissement a été conçu comme un outil de maîtrise publique permettant de constituer des réserves foncières et de faciliter l’aménagement du territoire en zones d’activités en équipements collectifs.Ainsi, il acquiert des terrains (bâtis ou non bâtis) pour le compte de la collectivité, assure le portage des terrains le temps que ladite collectivité définisse son projet et cède enfin le foncier, qu’il a acquis et porté.