Contrats de réussite Une cinquantaine d'enfants vont être reçus ce mercredi 10 janvier, par le maire Laurent Marcangeli à l'occasion de leur signature de leur contrat Coup de Pouce encadré par le Dispositif de Réussite Educative en partenariat avec l'Education nationale et l'association Coup de Pouce. Un gage vers la réussite.



Placer l'enfant en situation de réussite scolaire et lui donner confiance en soi, est en résumé l'objectif des contrats Coup de Pouces qui s'adresse aux élèves dès le CP.



Depuis 2007, la Ville d'Ajaccio a mis en oeuvre les clubs Coup de Pouce Clé destinés aux enfants de CP présentant des signes de fragilités en lecture/écriture. Les clubs « CLEM » pour les enfants de CE1, s'adresse aux élèves ayant encore besoin de soutien en lecture et en écriture et de manière plus renforcée en mathématiques.



Depuis 2016, les CLA (clubs langage) sont ouverts aux « petits parleurs » de Grande Section de maternelle.

Comment ça marche

Un enfant qui apprend à lire et à écrire est un enfant qui apprend à penser autrement. Les enfants présentant des signes de fragilité en lecture, écriture et mathématiques sont repérés par les enseignants et accompagnés, hors cadre scolaire, au cours de séances d’1h30, chaque soir.

Cette année, 93 élèves participent aux différents ateliers du dispositif de novembre à juin.



Des intervenants de la Ville d’Ajaccio (formés par un ingénieur de l’Association Coup de Pouce) proposent une aide pour les enfants d'écoles classées en zones prioritaires : Salines, Jardins de l'empereur, et celles classées en veille éducative : Saint-Jean Castelvecchio et Cannes. Ces élèves sont répartis dans 18 Clubs de 5 enfants: 8 Coups de Pouce Clé pour les enfants de CP et 6 Club de Lecture d’Ecriture et de Mathématiques (CLEM) pour les CE1 et 4 CLA pour les enfants de grande section maternelle.



Le rôle des parents

Les enfants ont besoin de leurs parents comme

« supporters ».

Les parents s’engagent à aider et encourager leurs enfants à la maison, autour de l’apprentissage de la lecture et du travail scolaire, d’autant que lors des séances du club est temps est prévu pour les devoirs. Leur implication dans la vie du club, permet de montrer à l’enfant tout leur intérêt qu’ils portent à ses efforts.

Séance type Durée : 1h30 ● ● ●

5 enfants autour d’activités courtes et rythmées pour maintenir leur concentration de 16h30 à 17h30

• 1/2 heure de goûter, moment de détente, d’échanges verbaux, de convivialité et de repos après l’école.

On raconte sa journée dans le respect de l’écoute de la parole de chacun (règle du chacun son tour)

• 1/4 heure ou 20 mn consacrées aux leçons données par l’enseignant.

• 1/2 heure d’activités ludiques autour des mots, de la lecture et de l’écriture en groupe et en particulier avec chaque enfant.

• 10 mn pour lire une « belle histoire ».



Le protocole est le même pour les enfants de maternelle sur 1 heure seulement d’intervention de 16h30 à 17h30.



Le plus des Clubs Coup de pouce



La Ville d’Ajaccio a été retenue également pour expérimenter les clubs CLA, destinés aux enfants de grande section maternelle. La ville s’engage donc encore davantage dans la prévention précoce.

La participation des clubs au « Prix des Premières Lectures », pour les CP , concours national La participation des clubs CLEM au « Prix des Petits Jeux Mathématiques », concours national L’abonnement mensuel pour chaque enfant au magazine Pirouette et abricot (pour les plus petits) Un partenariat mis en œuvre avec le musée Fesch : des animateurs du musée se rendent régulièrement dans les clubs pour initier les enfants à l’art ; une exposition des œuvres des enfants sera organisée au musée avec la participation de leurs parents. Une cérémonie de clôture des clubs en juin, avec remise pour chaque enfant de diplômes validant leurs efforts et leurs progrès, d’un cahier de vacances et d’un cadeau. Cette cérémonie se déroulera le 20 juin à l’Espace Diamant à l’occasion de l’exposition des œuvres des enfants et suivie par la mise en scène (Thé à trois) du livre lauréat 2018 des PPL.

Une évaluation nationale et locale qui mesure l’efficacité des clubs :

80% des enfants en sortent bons ou moyens lecteurs

