Consultation publique et Conférence Débat sur la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation « SLGRI » E ghjurnate di cunsultazione publiche di a Strategia Lucale di Gistione di i Risichi d'inundazione saranu urganizate da a CAPA i 20 è 27 d'uttobre è u 3 di nuvembre à a Casa di quartieru di e Canne.

Cette consultation, organisée par la Capa, se déroulera les vendredis 20, 27 octobre et 3 novembre 2017 à la Maison de Quartier des Cannes.



La Ville d’Ajaccio a pris une part active dans l’organisation de cette manifestation et y tiendra donc des ateliers, afin de sensibiliser la population au risque d’inondation.

Certains ateliers seront plus particulièrement orientés vers un public de scolaire qui, pour l’occasion, sera fortement représenté, grâce au partenariat étroit développé avec les services de l’ Éducation Nationale.

Afin de communiquer également sur les actions en cours de développement par la Commune d’Ajaccio dans le cadre de la prévention et de la gestion du risque d’inondation et sur la dynamique de coopération transfrontalière engagée, un stand d’informations valorisant les projets ADAPT et PROTERINA 3 Évolution – financées par le FEDER dans le cadre du PO Italie/France Maritime - sera également positionné.



Vous pouvez sur le lien ci-dessous de la CAPA pour avoir des renseignements complémentaires

http://www.ca-ajaccien.fr/prevenir-risque-inondation-enjeu-concerne



Attention : La consultation du Vendredi sera suivi d'un débat Conférence

