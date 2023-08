Constantin Rossi : « Quelqu’un de pudique, de passionné et fier de ses racines » Âgé de 34 ans, Constantin Rossi, le petit-fils de Tino Rossi, vit entre Paris et Ajaccio. Avec son frère Jean-Baptiste, ils s’occupent notamment de l’image et des droits de leur illustre grand-père.



Retrouvez son interview dans le cadre du 40e anniversaire de la disparition de Tino Rossi.







Ajaccio commémore cette année le 40e anniversaire de la mort de votre grand-père. Quel regard portez-vous sur ces festivités ?

C’est un grand honneur pour notre famille. Cette année est l’occasion de rendre hommage à notre grand-père, cet enfant d’Ajaccio devenu la première idole de la chanson. Nous sommes très reconnaissants de cette mise à l’honneur par la Ville et très heureux de l’enthousiasme qui accompagne ces festivités.

Vous n’avez pas connu votre grand-père. Quel souvenir vous a-t-on légué sur sa personnalité ? J’ai cette image de quelqu’un de pudique, de passionné et fier de ses racines. En grandissant, je me suis rendu compte du mythe autour de l’artiste, mais aussi à quel point il est resté fidèle à ses valeurs corses.

Malgré le succès, il n’a jamais abandonné son authenticité. Pour rester dans le coeur des gens pendant des années, on ne peut d’ailleurs pas tricher.

Quelle est la facette artistique qui vous impressionne le plus chez lui : le chanteur, l’acteur, le show-man ?

Celle du chanteur. Sa voix a traversé les frontières, les générations et les modes. Certains lui voyaient une carrière de ténorino, d’autres disaient qu’il avait la voix d’un ange, et les plus jeunes l’associaient forcément à la voix du Père Noël !

J’aime découvrir et redécouvrir ses chansons les plus confidentielles, mais aussi réécouter ses grands classiques. Avec presque 2 000 chansons enregistrées, il y a le choix !



Cette année de commémoration va-t-elle être l’occasion, pour vous, de réactualiser son souvenir avec de nouveaux projets ?

Avec mon frère, Jean-Baptiste, nous tenons à ce devoir de mémoire. Cette année est l’occasion pour nous de proposer des best of thématiques sur les différentes plateformes d’écoute dès le mois de septembre.

Une version symphonique de « Petit Papa Noël » est en préparation pour la fin de l’année et offrira une expérience d’écoute inédite.

Enfin, nous réfléchissons à un projet audiovisuel qui retracerait le destin exceptionnel de notre grand-père.

