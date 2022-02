Conservatoire de Corse Henri Tomasi, réunion d'information avant travaux Les travaux du conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique Henri Tomasi vont débuter. La Ville d'Ajaccio et la SPL Ametarra, mandatée pour l'aménagement du site, organisent une réunion d'information avec toutes les parties prenantes. Venez y participer ce samedi 26 février à 11h00 au gymnase Charles Demedardi.



Le projet du Conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique Henri Tomasi s’inscrit dans le programme d’aménagement “Ajaccio 2030” qui ambitionne de faire de la Cité impériale une ville attractive sur le plan économique et touristique.

En octobre 2017, la Ville d’Ajaccio a délivré un mandat à la SPL Ametarra pour la réalisation du Conservatoire sur le site de l’ancien collège du Finusellu. Cette opportunité est intervenue dans le cadre d’une opération de rachat d’une emprise foncière appartenant à la Collectivité de Corse. Elle va permettre le transfert de l’actuel Conservatoire Henri Tomasi, dont les locaux se situent actuellement sur trois bâtiments dispersés dans la ville, vers ce nouvel édifice. Il va offrir un bâtiment multifonctionnel aux 600 élèves déjà scolarisés dans l’établissement.



CHANTIER VERT

Le chantier qui débutera par une opération de débroussaillement le 28 février, fera rapidement place aux premières fondations. Le public invité à rencontrer les différents intervenants de l'aménagement de cet équipement d'envergure régional, pourra se rendre compte de l'attention portée sur les travaux. D'une part en terme d'information du public, sur les différentes phases à venir mais aussi en ce qui concerne le chantier en lui-même. En effet, l'accent sera mis sur la gestion des déchets émis et la sécurité. Site pilote, le chantier se veut exemplaire en matière de respect de l'environnement également.

Le projet du futur conservatoire Henri Tomasi s’insère dans une implantation urbaine particulière. C’est un lieu qui aura pour vocation à être polyvalent. Il s’insère dans l’environnement autour de quatre fonctions urbaines : L’intégration dans un quartier qui sera bientôt requalifié en éco-quartier. La forme, les accès, la matérialité du bâtiment doivent ouvrir le champ à ces futurs aménagements. L’édifice fera office de connexion inter quatiers, entre les Cannes et les Salines, selon la philosophie portée par Ajaccio 2030.



Le projet a été pensé pour préserver l’identité ajaccienne et sa sauvegarde. Ce lien avec l’histoire du quartier, ancienne friche agricole, va se retrouver dans le parc paysager suspendu. Ce parc est une invitation à la déambulation et il favorise les axes piétons entre les deux quartiers avec une ambition forte : amener de la culture et de la jeunesse dans ces deux quartiers et en faire un vecteur de lien social en complément de l’éco quartier à venir.

Sur le même thème https://www.ajaccio.fr/L-architecte-du-Mucem-a-Marseille-dessine-le-futur-conservatoire-Henri-Tomasi_a7863.html?preview=1



Le site du Conservatoire régional



Le site du Conservatoire régional https://www.crd.corsica/

Accueil Envoyer à un ami Imprimer