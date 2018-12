Conseil municipal du 17 décembre 2018 : Ce qu’il faut retenir … Avec près d’une quarantaine de points à l’ordre du jour, le dernier conseil municipal de l’année a fait la part belle à l’actualité de la Société Publique Locale (SPL) Ametarra, qui présentait de nombreux rapports sur son activité et ses projets en cours à Ajaccio.

En début de séance, le maire a demandé à l’assemblée d’observer une minute de silence en raison des faits d’actualité récents liés à l’attentat du marché de Noël de Strasbourg et à la disparition d’Edmond Simeoni.









SPL AMETARRA Rapport Annuel des représentants de la Ville et des administrateurs

La Société publique locale Ametarra est une société privée d’intérêt public. Il s’agit d’un outil d’aménagement détenu par actionnariat à 52% par la Ville d’Ajaccio et à 48% par la CAPA. Sa principale mission est de faire émerger les projets d’aménagement et de construction d’Ajaccio. Véritable outil opérationnel, elle est administrée par des élus et des représentants des collectivités actionnaires (9 membres). Elle porte les projets urbains du cœur de ville (place Campinchi et Halle, Citadelle, ville génoise...) mais aussi ceux des éco quartiers du Finosello et de la Miséricorde.



Aménagements « Cœur de Ville »

La SPL Ametarra pilote 3 projets emblématiques en faveur de la revitalisation du cœur de ville : la réalisation de la place Campinchi avec la construction de la Halle des Marchés, la réhabilitation de la Citadelle Miollis et la piétonisation de la ville génoise. Hier soir, elle a donc présenté le suivi des projets au conseil municipal :

Place Campinchi et Halle des marchés

C’est l’agence Bernard Desmoulin, ORMA Architettura et Gilles SENSINI qui a été désignée en mars 2017 comme lauréat du concours pour réaliser le projet. L’opération d’aménagement va nécessiter 24 mois de travaux, exécutés par 28 entreprises et maîtres d’œuvres dont 26 issus de la région. Ils auront la tâche d’aménager 8 000 m2 d’espace public. Le projet comprend 2 400 m2 de surfaces commerciales et des surfaces arborées (53 arbres vont être plantés). Le coût total de l’opération s’élève à 5,5 millions d’euros H.T. Les travaux de la place Campinchi s’exécuteront entre les mois de janvier et de septembre 2019. Démarrée en novembre 2017, la Halle des marchés sera quant à elle livrée en juin 2019.



La Citadelle

Afin d’évaluer le prix d’acquisition de la Citadelle qui appartient aujourd’hui à l’Armée, La SPL Ametarra a lancé différentes études dont la finalité sera d’évaluer les coûts des aménagements à réaliser. Elle devrait entrer dans l’escarcelle communale en mars 2019. Les aménagements envisagés concernent la création d’une passerelle piétonne dans la continuité de la rue Bonaparte, un aménagement des abords avec une mise en valeur des remparts et une mise en lumière de la Citadelle et la création d’une promenade paysagère… Ce projet urbain sera soumis à concertation auprès de la population courant 2019.



Ville Génoise

La municipalité a pour volonté de piétonniser la ville Génoise. Mobilité, patrimoine, habitat, commerces... autant de thématiques en lien avec le cadre de vie et la redynamisation du centre-ville.

Plusieurs études de faisabilité vont être organisées en ce sens ainsi qu’une large concertation publique pour valider sa mise en œuvre.



Eco quartiers du Finosello et de la Misécorde

Finosello

Le projet du futur éco-quartier du Finosello sera réalisé par l’agence Polyptique et son groupement. La Ville souhaite en faire un lieu de vie agréable et inséré dans l’espace urbain avec un espace public paysager intégré, de nouvelles typologies de logement et un stationnement enterré. Elle souhaite en outre y favoriser la mixité sociale.

En lieu et place, le Conservatoire de Musique de Danse et d’Art contemporain « Henri Tomasi » va être édifié. Ce projet porté par la spl Ametarra s’élève à 8 M d’euros. À l’issu du concours d’architecture lancé en décembre 2017, 3 groupements ont été retenus : Rudy Riciotti et Amélie Tavella, Jacques Ripault et Dominique Coulon. Le lauréat du concours sera désigné par un jury le 20 décembre prochain. La réception des travaux est prévue pour 2021.



Miséricorde

La Ville d’Ajaccio a fait d’Ametarra le mandataire du futur quartier de la Miséricorde (future friche hospitalière). Ce quartier un est point stratégique du centre-ville. La spl conduira les études préalables et la concertation auprès des Ajacciens.

Ces études préalables devraient permettre d’aboutir à un permis d’aménager et à la mise en place de cahiers des charges de prescriptions architecturales et paysagères OU d’un dossier de création de Zone d’Aménagement Concertée (ZAC). Le projet va accueillir un centre administratif d’état, des logements, un grand parc urbain paysager et un pôle d’échange multimodal et navette bus.





OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES POUR L’ANNEE 2019 Tout comme l’année écoulée, des conditions de dérogation aux repos dominical des commerces ont été votées. L’assemblée municipale a émis un avis favorable au principe d’ouverture des commerces le dimanche pour 12 dates (2018 s’est été vue accordées 5), venant ainsi appuyer la politique de soutien de la Ville au développement des activités commerciales et artisanales de proximité.

ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS DU PALAIS FESCH AVEC ACQUISITION D’ŒUVRES D’ARTS Dans le cadre de sa politique d’enrichissement, le Palais Fesch a eu l’autorisation du Ministère de la Culture pour acquérir 4 œuvres d’art :

1 peinture attribuée à François Peraldi ;

2 œuvres de François Corbellini ;

1 gravure de Charles Motte.

DESHERBAGE DES COLLECTIONS DES BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES La commune a lancé des opérations de désherbages des collections des bibliothèques et médiathèques (opération qui consiste à éliminer et à renouveler des collections). Aussi, les documents ou ouvrages qui ne peuvent plus être présentés au public, pourront connaître une seconde vie en faisant l’objet de dons à des associations ou des établissements scolaires.





TRAVAUX DE MODERNISATION DE L’ESPACE DIAMANT Le conseil municipal a voté le principe de travaux de modernisation de l’Espace Diamant pour bénéficier des dernières évolutions technologiques en matière d’espace d’accueil ou d’espace scénique. Un coût global évalué à 70 000 euros HT, financé à 40 % par la commune et à 60% par la Collectivité de Corse.

FESTIVAL DE LA PHOTOGRAPHIE Le succès de la première édition du Festival de la Photographie 2018 encourage le conseil municipal à proposer une seconde édition. Elle fera donc partie de la programmation des expositions de l’Espace Diamant « Hors les murs ». Le thème 2019 se portera sur la présence et la symbolique de l’eau. À vos appareils !



AJACCIO EN ZEROPHYTO Dans le cadre de la loi du 23 janvier 2014 interdisant l’usage de pesticides dans les espaces verts public à partir de 2020, la Ville d’Ajaccio a sollicité la FREDON pour mener une étude aujourd’hui finalisée. Elle favorise la mise en place d’un autre modèle de gestion dans l’intérêt de la biodiversité et de la santé publique, à travers un plan d’action et une sensibilisation de la population. Plus d’infos à venir.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer