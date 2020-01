En partenariat avec l'Université de Corse

Marc Gibernau, chercheur au CNRS, est affecté au Laboratoire Sciences Pour l’Environnement (UMR 6134 SPE Université de Pascal Paoli et CNRS) depuis septembre 2014 au sein du projet Ressources Naturelles. Avant, il a passé 4 ans en Guyane et 9 ans à Toulouse. Il étudie les mécanismes et l’évolution des interactions plantes – pollinisateurs et les odeurs florales en particulier au sein de famille des Aracées qui compte plusieurs espèces endémiques en Corse. Il a publié 110 articles scientifiques et un livre sur la biologie et systématique des Aracées de Guyane (2015).



Il s’investit dans la diffusion des résultats de ses recherches auprès du grand public.