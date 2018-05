Conférence " la nouvelle édition du projet de Constitution pour la Corse de Rousseau" Cunfarenza à l'uffiziu di turismu d'Aiacciu, ghjovi u 24 di maghju à 6 ori è mezu

Jeudi 24 mai 2018 à 18h30

à l’Office de Tourisme d’Ajaccio - Espace Jean Schiavo

Entrée Libre



Dans le cadre du cycle de conférences et débats, la Ville d’Ajaccio organise en partenariat avec la librairie La Marge et l’Office Municipale du Tourisme, une présentation de la nouvelle édition du projet de Constitution pour la Corse de Rousseau, à paraître aux Editions J. Vrin.

Cet ouvrage sera présenté par, Antoine Marie Graziani-Historien, Bruno Bernardi-coordinateur du groupe Jean-Jacques Rousseau, Christophe Litwinn-professeur à l’université de Californie, et James Swenson de la Rutgers University :



« On a jusqu’ici édité sous le titre apocryphe Projet de constitution pour la Corse trois manuscrits rédigés en 1765 par Rousseau, après que le capitaine Buttafoco l’eut invité à tracer le « plan du sisteme politique » de la Corse. Ces manuscrits ne sont pas une œuvre de Rousseau mais des pièces successives et inachevées d’un dossier dans lequel il conservait sa documentation sous l’intitulé Affaires de Corse. Il n’y propose pas de constitution et se défend de faire œuvre de législateur, mais juge utile et urgent de conseiller la jeune nation en proposant un « plan de gouvernement » et en combattant les préjugés propagés par la noblesse qui voulait rétablir les privilèges héréditaires, faire de l’appât du gain le moteur de l’économie, multiplier les échanges commerciaux avec les grandes nations d’Europe.

Pour Rousseau, la révolution corse et l’heureuse situation de l’île rendent possible une autre voie politique qui s’appuie sur la puissance de la démocratie. Comprise à la fois comme art du gouvernement, règle de l’économie et mode de vie désirable, la démocratie permettra de former la jeune nation pour le gouvernement. En cela, la puissance de la démocratie n’accomplit-elle pas l’œuvre d’un législateur ? En tout cas, ces propositions inédites confèrent à ces textes, bien qu’inachevés, une place à part et décisive dans la pensée politique de Rousseau.

B. Bernardi, A.-M. Graziani, C. Litwin et J. Swenson présenteront ces Affaires de Corse (Vrin, 2018). Œuvre collective du Groupe Jean-Jacques Rousseau, ce volume propose, associée à la correspondance avec Buttafoco, une édition critique des manuscrits dans lesquels Rousseau a travaillé à un « plan de gouvernement bon pour la Corse ». L’introduction, l’annotation et le commentaire de ces textes en renouvellent l’interprétation en restant constamment attentifs à leur genèse et au contexte historique de leur rédaction. »



Christophe Litwin est ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure et titulaire de deux Ph D en philosophie (Ecole des Hautes Etudes en sciences sociales) et en littérature française (New York University). Il est actuellement professeur de littérature française à l'université d'Irvine en Californie.

James Swenson est professeur de littérature française à l'université Rutgers (université du New Jersey).

Bruno Bernardi, agrégé de philosophie, Il est coordinateur du groupe Jean-Jacques Rousseau.

Antoine-Marie Graziani, Historien, est Docteur de l'université Paris I et Professeur de l'université de Corse. Membre honoraire de l'Institut Universitaire de France.



RENSEIGNEMENTS

Direction de la culture / Espace Diamant

04 95 50 40 80

