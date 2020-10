Conférence "la Corse aux XVIIIe et XIXe siècles. Histoire de la Corse des révolutions à nos jours, volume 2" Lundi 12 octobre 2020 à 18h30 à l'Espace Diamant.



sur réservation: conferences@ville-ajaccio.fr



LA CORSE AUX XVIIIe et XIXe siècles. Histoire de la Corse des révolutions à nos jours, volume 2

Avec la participation de: Jean-Marie ARRIGHI, Antoine-Marie GRAZIANI

Et Sébastien OTTAVI



La Ville d’Ajaccio et Les Editions Piazzola présentent une soirée sur le thème de l’histoire de la Corse, lundi 12 octobre 2020 à 18h30 ; en relation avec la parution de l’ouvrage collectif de Jean Marie ARRIGHI, Sébastien OTTAVI, sous la direction d’Antoine-Marie GRAZIANI.

"L'Histoire de la Corse" que nous présentons ici se veut novatrice à plusieurs égards. Tout d'abord par les qualités additionnées des auteurs : cette histoire est avant tout une aventure collective. Comme dans le premier volume, qui traitait des origines aux Révolutions du XVIIIe siècle, nous avons privilégié le savoir en mouvement, les travaux en cours, les innovations et les réévaluations. Ce deuxième volume emprunte aux thèses récentes, aux expositions innovantes, aux exposés créatifs.

Il offre un état de la connaissance sur des objets et des périodes connues le plus souvent du grand public, mais qui méritaient de nouvelles approches historiques. Il permet dans le même temps un important renouvellement des thèmes de recherche. Nous avons accompagné l'analyse de ces événements de développements transversaux pour montrer l'existence concomitante de mouvements longs et complexes dans tous les domaines, comme la question des transports ou celle des changements linguistiques.



Jean-Marie ARRIGHI est agrégé de lettres, inspecteur pédagogique régional chargé de la langue et de la culture corses. a participé à de nombreux ouvrages collectifs, notamment sur la période des révolutions et de l'indépendance de la Corse.



Sébastien OTTAVI est Historien, Professeur agrégé au lycée Fesch d'Ajaccio et spécialiste de la Grande Guerre.



Antoine-Marie GRAZIANI est professeur des Universités à l’Université de la Corse Pascal Paoli et Membre honoraire de l’Institut Universitaire de France. Auteur de nombreux articles et ouvrages traitant de la Corse et de la Méditerranée occidentale.

