Conférence et film avec l'association BCV-Aiacciu Cunfarenza è filmu incù l'associu BCV-Aiacciu à u Spaziu Diamanti

18h : Conférence Entrée Libre

« Jeunes homosexuels aujourd’hui, visibilité ou invisibilité »

Par l’association BCV-Aiacciu



18h40 cinéma tarif Espace Diamant

« Eté 85» de François Ozon





La Ville d’Ajaccio accueil l’association BCV-Aiacciu dont le but est de lutter contre l’homophobie et contre l’exclusion liée l’orientation sexuelle ; pour une présentation de l’association et un échange avec le public sur le thème « Jeunes LGBT corse, visibilité ou invisibilité samedi 19 septembre à partir de 18h00 à l’Espace Diamant.

Dès 17h30 l’association accueillera le public et procèdera aux adhésions.



A 18h40, cette rencontre sera suivie du film

« Eté 85 » de François Ozon

1h40 / Sélection Officielle Cannes 2020.

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? L’été 85...





En raison de la crise sanitaire liée à la COVID 19, le port du masque est obligatoire et la jauge est limité à un siège libre entre chaque personne ou groupe de personnes accompagnées



Accueil Envoyer à un ami Imprimer