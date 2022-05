Conférence et Films dans le Cadre des 530 ans de la Ville Cunfarenza è filmi in u quatru di i 530 anni di a cità



De 17h30 à 18h30 : Conférence de David Chanteranne, historien et journaliste,

sur le thème : "le Retour d'Égypte de Bonaparte, l'étape ajaccienne".



Cette conférence est couplée avec les projections des films de Isabelle Balducchi, réalisatrice :



A 19h : « Insulaire dans l’âme »



J’ai passé́ mon enfance sur l’île de la Martinique, Ile tropicale, Ile des caraïbes, île d’un archipel. Mon autre île est la Corse, île de mes racines familiales,

l’île où je vis, île Montagne, isolée en Méditerranée. Ces deux îles ont toujours été pour moi comme une interrogation. La Martinique, la Corse.

La Corse, que mon père transportait toujours avec lui, avec blottit au creux des livres de sa bibliothèque, ce petit buste de Napoléon qui nous a toujours

suivi au gré des voyages et des déménagements. Napoléon, dont l’histoire pour un conquérant des continents s’inscrit étonnamment d’îles en îles.

Ces îles qui sont comme le fil rouge de sa vie, le fil rouge de ce film. Je retourne sur le chemin de mon enfance Martiniquaise sur la route ancienne toute droite

vers le bout bleu de la pointe des Grives. Après la terre, comme attachées l’une à l’autre, la mer. Mais qu’est qu’une île? Qu’est ce qu’un insulaire?



A 20h30 : « Rue Bonaparte »



José est maréchal d'Empire, sa sœur Thérèse est Pauline Bonaparte. «Rue Bonaparte" est l'histoire de ce frère et de cette sœur, originaires d'Ajaccio et amoureux du premier Empire.

Entourés de leurs grognards et danseurs impériaux, ils remontent le temps, deux cent ans en arrière pour revivre l'épopée de Napoléon 1er, les uns en route pour Waterloo, les autres

à travers bals et pique-nique impériaux.





