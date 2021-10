Conférence de Jean-Marc Olivesi, Napoléon La guerre des musées jeudi 21 octobre 18h30 à l’Espace Diamant Cunfarenza di Jean Marc Olivesi annant'à Napuliò à u Spaziu Diamanti, ghjovi u 21 d'uttrovi à 6 ori è mezu

Dans le cadre de l’exposition * "Les Bonaparte et l’Antique : un langage impérial" réalisée en partenariat avec le Musée national de la Maison Bonaparte, une conférence de Jean-Marc Olivesi, Conservateur général du Patrimoine, vous sera proposée le 21 octobre 2021 à 18h30 à l’Espace Diamant.

La guerre des musées entre Rome et Paris,Histoire de l’art et politique internationale de Louis XIV à Napoléon Ier.







C’est alors le musée le plus riche de son temps : on y trouve à la fois les Antiques du Belvedere, au Vatican, et des tableaux provenant de toute l’Europe. Napoléon n’a pas choisi seulement des motifs antiques : aigles ou lauriers, pour ses portraits, il veut que Paris recueille le prestige alors attaché à Rome et aux empereurs de l’état le plus vaste que l’Europe ait connu : l’Empire romain. Louis XIV avait voulu que les jeunes artistes français puissent aller étudier à l’Académie de France à Rome, Napoléon va mettre les Antiques les plus célèbres rapportés par la Convention à leur disposition.



Il va aussi installer l’Académie de France à la Villa Médicis, et son préfet, Camille de Tournon, va commencer le dégagement et la restauration des principaux monuments romains.



Son projet est aussi politique qu’historique, aussi scientifique qu’artistique. L’Antique est le langage universel qui en réunit tous les éléments.



• L'exposition en ligne : bibliothequefesch.ajaccio.fr

