Conférence autour de Mai 68 Cunfarenza in giru à maghju 68, marti u 22 di maghju à 6 ori è mezu à u Spaziu Diamanti

Mardi 22 mai 2018 à 18h30

Entrée Libre







Les Editions Alain Piazzola proposent en partenariat avec la Ville d’Ajaccio une rencontre autour de l’ouvrage« MAI 68 et le PSU : La pensée, l’action et la représentation de Mai 68 dans le Parti Socialiste Unifié» paru aux éditions Bruno Leprince.

Cette rencontre en présence de l’auteur Jean-Claude Gillet, aura lieu Mardi 22 mai 2018 à 18h30 à l’Espace Diamant

« Parmi l’imposante littérature dédiée à la période de mai-juin 1968, les ouvrages consacrés exclusivement aux liens entre le Parti Socialiste Unifié et le mouvement de transformation socio-politique de cette époque sont inexistants. Certes, des articles existent ici ou là, mais ils sont bien sûr limités dans leur objet, quelquefois partiaux, voire en manque d’informations.

L’existence de l’Institut Tribune socialiste rassemblant les archives de très nombreux anciens camarades du PSU (grâce notamment au travail de notre regretté camarade Jacques Sauvageot, vice-président et porte-parole de l’UNEF en Mai-Juin 1968) permet désormais d’ouvrir des documents inédits offrant avec la distance historique nécessaire la possibilité de retracer le parcours politique du PSU au cœur de ce mouvement social, culturel et politique qui a marqué cette période. Et cela sans omettre bien sûr l’histoire antérieure, depuis le congrès de Paris en 1967 jusqu’au congrès de Dijon en 1969, tout en considérant que le parti restera marqué dans ses débats et ses actions ultérieurs par cette tentative plus ou moins affirmée de rupture avec le gaullisme et le système capitaliste, vers une société socialiste. Il a existé, et il demeure encore aujourd’hui, que pour beaucoup d’acteurs et d’observateurs sont apparus un avant-mai et un après-mai 68, avec une forte aspiration à refuser désormais les autorités perçues comme illégitimes : l’élu devenu un professionnel de la politique, le petit-chef dans les usines ou les bureaux, le consommateur irresponsable, le mandarin à l’université, le macho dominateur, le bureaucrate d’un État centralisateur, etc. Le lecteur pourra parcourir à travers les multiples documents produits par le PSU lui-même (textes, déclarations, communiqués, articles de presse, notes d’information, etc.), soit issus d’instances collectives (bureau, comité politique ou conseil et congrès nationaux), soit de militants ou de responsables à titre personnel, une tentative de synthèse de la pensée et de l’action de l’organisation au jour le jour, bref la représentation que le PSU, dans sa diversité, a engendré, en interaction avec les autres protagonistes de l’époque. Bien sûr, l’ambition n’était pas de couvrir toutes les structures locales du PSU, ni toutes les organisations françaises (notamment politiques et syndicales), mais, pour le moins, de faire avancer la compréhension du rôle du PSU dans cette Histoire.

Durant ce temps de présentation, en présence de l’auteur […], un hommage sera rendu à Jacques Sauvageot par la projection



Jean-Claude Gillet a été professeur d’université. Il a milité au PSU, à l’UNEF […], outre une vingtaine d’ouvrages concernant sa discipline (les sciences de l’éducation), depuis 2010 il a écrit, dirigé ou coordonné six ouvrages sur le PSU, notamment Le combat nationalitaire de la fédération corse du Parti Socialiste Unifié (1960 – 1990), paru aux Éditions Alain Piazzola en 2013 ; puis Le Parti Socialiste Unifié, une étoile filante dans l’univers politique de la Catalogne du Nord (1960-1990), publié par les Éditions Trabucaire (66140 Canet), en 2014.



RENSEIGNEMENTS

Direction de la culture / Espace Diamant

04 95 50 40 80



