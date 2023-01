Conférence à l'Espace Diamant : Les savoir-faire de la forêt entre mutation et résilience 20 janvier à 18h30

Espace Diamant - Entrée libre



Les savoir-faire de la forêt entre mutation et résilience



Conférencier :

Tony FOGACCI,

Professeur en Langues et Cultures Régionales, Anthropologie culturelle et symbolique à l’Université de Corse Pasquale Paoli, Laboratoire Lieux Identités eSpaces Activités, Université de Corse-CNRS (UMR 6240 LISA).





Les représentations de la forêt et la manière dont nous la percevons ont été multiples au fil du temps : lieu de l’interdit, du péril, de l’imaginaire ou de l’inconnu. On s’aperçoit également qu’elle demeure un espace patrimonial et identitaire, constitué de traditions et de savoir-faire transmis au fil des siècles et soumis à de nombreuses mutations. Nous nous intéresserons plus particulièrement aux gestes, à la toponymie, aux traditions et aux activités rurales liées à cet espace, d’un point de vue matériel et immatériel.





Lieu : Espace Diamant, Ajaccio



En partenariat avec la municipalité d’Ajaccio

