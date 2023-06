Conférence : "Plon-Plon, un Bonaparte rouge" Par Michèle Battesti le jeudi 22 juin à 18h30 dans la grande Galerie du Palais Fesch.



Entrée libre



Le prince Napoléon (1822-1891), neveu de Napoléon Ier et cousin germain de Napoléon III, fut un des hommes les plus célèbres de son temps. Calomnié sous le Second Empire, resté en marge de la grande Histoire, ce fils du roi Jérôme, bel homme couvert de femmes, mécène et visionnaire, eut pourtant une influence majeure au niveau national et international. De Renan à George Sand, beaucoup considéraient que la postérité lui rendrait un jour hommage. Michèle Battesti, docteure HDR en Histoire, l’a fait dans sa belle biographie (éd. Perrin). C’est de cette légitime réhabilitation qu’elle nous entretiendra au Palais Fesch ce 22 juin 2023 à 18 h 30 en amont de l'ouverture de l'exposition estivale qui lui sera consacrée.



+d'infos Retrouvez plus d'informations sur le site du Palais Fesch

Accueil Envoyer à un ami Imprimer