Conférence : Napoléon, figure des légendes populaires de Paris

Le souvenir de Napoléon est si vaste et polymorphe qu’il s’étend jusque dans les contes populaires de Paris.



« Toujours lui : Lui partout ! » s’était écrié Victor Hugo. Et en effet, l’ombre de l’Empereur est présente jusque dans les mystères parisiens : évanescente dans les ruines fumantes des Tuileries en compagnie d’un fantôme rouge, cachée dans les entrailles d’une statue royale, affublée d’un nez monstrueux à l’entrée d’un passage, ou encore enfouie dans les boyaux peu ragoûtants de la ville. Car par-delà l’Histoire, l’aura du Petit Caporal s’est immiscée et pour longtemps dans ce que nous appelons de nos jours les légendes urbaines.

Passionnée par l’histoire de Paris et par la vie quotidienne sous le Premier Empire, Chantal Prévot leur a consacré de nombreux articles et ouvrages dont : Mystères de Paris (paru l’an dernier aux éditions du Cerf), et L'atlas de Paris au temps de Napoléon en coédition avec Irène Delage (Parigramme, 2014). Elle est également familière de l’affaire des masques mortuaires et de la difficile succession testamentaire de Napoléon.