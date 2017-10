Conférence : Matisse à Ajaccio Cunfarenza : Matisse in Aiacciu



La Ville d’Ajaccio propose en partenariat avec les Editions Piazzola une conférence de JACQUES PONCIN à propos de son ouvrage « Matisse à Ajaccio. 1898. Lumière et couleur révélées ». Cette rencontre sera animée par DOMINIQUE SZYMUSIAK, Conservatrice honoraire du musée Matisse du Cateau Cambresis

« Le séjour de Matisse et de sa jeune épouse en 1898, moins d’un mois après leur mariage, a eu une influence considérable sur son œuvre. « La période corse est d’une importance capitale dans l’œuvre de mon grand-père », écrivait Claude Duthuit.

« Le voyage en Corse de Matisse a été fondamental dans l’histoire de l’art occidental », a écrit Jean-Marc Olivesi, ancien conservateur du Musée Fesch.

« C’est à Ajaccio que j’ai eu mon grand émerveillement pour le Sud, que je ne connaissais pas encore », déclara Henri Matisse à Raymond Escholier, conservateur du musée du Petit Palais.

Le récit de ce séjour capital, le commentaire des œuvres, la description de l’Ajaccio d’alors sont écrits en français et en anglais, la traduction intégrée élargissant considérablement la palette de lecteurs, d’autant plus que Matisse est connu au niveau international et ses œuvres exposées dans quantité de musées : USA, Russie, Japon…

La période ajaccienne n’a jamais été étudiée avec une telle abondance de reproductions. Aussi ce livre devrait avoir un retentissement dans toutes les librairies d’art, de musées, révélant cette période quasi-inconnue : le commencement de l’œuvre de l’un des grands peintres du XXe siècle. »



DOMINIQUE SZYMUSIAK est conservatrice honoraire du musée Matisse du Cateau Cambresis.

Jacques PONCIN est Président de l’association Les Amis de Matisse à Ajaccio.



RENSEIGNEMENTS

Direction de la culture / Espace Diamant

04 95 50 40 80







e séjour de Matisse et de sa jeune épouse en 1898, moins d’un mois après leur mariage, a eu une influence considérable sur son œuvre. « La période corse est d’une importance capitale dans l’œuvre de mon grand-père », écrivait Claude Duthuit.« Le voyage en Corse de Matisse a été fondamental dans l’histoire de l’art occidental », a écrit Jean-Marc Olivesi, ancien conservateur du Musée Fesch. « C’est à Ajaccio que j’ai eu mon grand émerveillement pour le Sud, que je ne connaissais pas encore », déclara Henri Matisse à Raymond Escholier, conservateur du musée du Petit Palais.Le récit de ce séjour capital, le commentaire des œuvres, la description de l’Ajaccio d’alors sont écrits en français et en anglais, la traduction intégrée élargissant considérablement la palette de lecteurs, d’autant plus que Matisse est connu au niveau international et ses œuvres exposées dans quantité de musées : USA, Russie, Japon…La période ajaccienne n’a jamais été étudiée avec une telle abondance de reproductions. Aussi ce livre devrait avoir un retentissement dans toutes les librairies d’art, de musées, révélant cette période quasi-inconnue : le commencement de l’œuvre de l’un des grands peintres du XXe siècle. »conservatrice honoraire du musée Matisse du Cateau Cambresis.est Président de l’association Les Amis de Matisse à Ajaccio.Direction de la culture / Espace Diamant04 95 50 40 80 http://espace-diamant.ajaccio.fr

Accueil Envoyer à un ami Imprimer