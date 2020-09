Conférence : Les perturbateurs endocriniens Cunfarenza di u duttori Joël Spiroux de Vendômois annant'à i perturbatori endocrini, sta sera à 6 ori

Ce soir 18h00, mardi 22 septembre, il sera question d'un sujet qui nous concerne tous : les effets des perturbateurs endocriniens sur la santé. Organisée par le comité de Corse-du-Sud de la ligue contre le cancer, la conférence est animée par le docteur Joël Spiroux de Vendômois



" Les effets de substances perturbatrices du système endocrinien sur la santé ont été suspectés à partir des années 1960 aux Etats -Unis. A partir de 1991, différents scientifiques internationaux se sont accordés pour considérer que des phénomènes affectant la reproduction et la santé de la faune et l'espèce humaine étaient liés à une " perturbation endocrinienne " ( InCa Juillet 2019 )



Le rôle joué par ces substances

Les perturbateurs endocriniens sont des substances capables d'interférer avec notre système hormonal. Face aux multiples sources d'exposition, l'enjeu est de pouvoir comprendre le rôle joué par ces substances dans le développement de certaines pathologies.



L'évaluation de leurs effets sur la santé représente ainsi un défi scientifique et un enjeu important en matière de santé publique. En perturbant le système endocrinien, ces substances peuvent altérer différents processus tels que la communication entre cellules ou tissus et la régulation d'étapes clés du développement d'un organisme.





PARTICIPATION : 10 €



Les règles sanitaires en vigueur seront appliquées

​Lien entre santé et environnement Le docteur Joël Spiroux de Vendômois, docteur en médecine, spécialiste en médecine générale et en médecine environnementale est président du Comité de Recherche et d'Information Indépendant sur le Génie Génétique (CRIIGEN). Depuis plus de 10 ans, il travaille sur l'impact des pesticides et des OGM sur la santé prenant la mesure du lien entre santé et environnement. Après avoir constaté que depuis 70 ans les normes mises en place pour protéger la population mondiale sont inefficaces, il estime que la vraie prévention passe par une réelle évaluation des produits avant leur mise sur le marché visant à privilégier la santé aux profits.



Auteur de « Les pathologies environnementales » (Editions Josette Lyon 2007) et « Les infections nosocomiales » (Editions Josette Lyon 2008).

