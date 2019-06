Conférence "Les Corses qui constituaient la garde papale" mercredi 5 juin à l'Espace Diamant Cunfarenza d'Iviu Pasquali annant'à guardia papali oghji à u Spaziu Diamanti à 6 ori è mezu

Conférence "Les Corses qui constituaient la garde papale" dans le cadre de la Festa Di A Lingua Corsa 2019 par l'association Guardia Corsa Papale et Christophe Mondiale mercredi 5 juin à 18h30 à l'Espace Diamant.



L’associu di a « Guardia Corsa Papale » a été créé dans le but de réhabiliter la mémoire des gardes corses du Pape sacrifiés sur l’autel des velléités géopolitiques de Louis XIV, au XVIIe siècle.

C'est à travers l’histoire de ces courageux soldats corses chargés de maintenir l’ordre dans Rome et d’assurer la sécurité du Pape que l'association mettra en lumière cette partie de l'histoire pendant cette conférence.



