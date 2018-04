Conférence « Le mobilier en Corse au temps des Bonaparte » Cunfarenza annant'à u mubiliari corsu in i tempi di i Bonaparte, marcuri l'11 d'aprili à 6 ori è mezu

Mercredi 11 avril 2018 à 18h30

Entrée Libre



À l'occasion de l’exposition «Le mobilier en Corse au temps des Bonaparte » au Musée national de la Maison Bonaparte du 6 avril au 8 juillet 2018; la Ville d’Ajaccio et les Editions Albiana invitent le public à découvrir le catalogue qui accompagne cet évènement et rassemble de manière inédite l’ensemble des travaux et recherches de spécialistes insulaires, continentaux et internationaux. Cette publication qui constitue un inventaire complet détaillé et historicisé du mobilier de la Maison Bonaparte sera présenté mercredi 11 avril 2018 à 18h30 à l’Espace Diamant par Jean Marc OLIVESI - Commissaire de l’exposition « Le mobilier en Corse au temps des Bonaparte » et Conservateur en chef du Musée National de la Maison Bonaparte, Michel-Edouard NIGAGLIONI - Chercheur au service de l'Inventaire, Direction du Patrimoine de la CC, Jean Charles CIAVATTI - Chercheur au service de l'Inventaire, Direction du Patrimoine de la CC, Sylvain GREGORI – Directeur du Musée de Bastia et Antoine-Marie GRAZIANI- Historien.

Tous contributeurs d’un ouvrage, « […] offrant pour la première fois une approche, richement illustrée, de l’intimité des intérieurs corses du XIXe siècle ».

« Dans toutes les régions d’Europe, le mobilier a fait l’objet de publications importantes par les historiens d’art : il est l’un des marqueurs les plus importants des identités locales. En Corse, à l’exception d’un travail documenté sur les techniques de l’ébénisterie insulaire, il n’existait rien de tel.

Abritant l’une des plus importantes collections de mobilier des musées de Corse, il était écrit que le musée national devrait se pencher un jour sur la constitution de l’ameublement de la maison natale de Napoléon, tout en étudiant cet ensemble à l’aune des aménagements des autres maisons patriciennes de l’île.

La durée sur laquelle s’attarde cette exposition survole le XVIIe, siècle de fer des Génois, et le XIXe siècle après 1815-1820, car les styles Restauration et Second Empire n’offrent pas les courants multiples, sinon opposés, du XVIIIe siècle. Ce siècle d’or de la Corse est aussi celui de l’ascension des Bonaparte dans une partie de la Méditerranée où s’affrontent la République de Gênes, les Habsbourg de Vienne, les Bourbon de France, de Madrid et de Naples, et les Anglais.

En Corse proviennent des meubles de Paris et de Provence (Marseille, Aix), des meubles génois, toscans, milanais et romains. Nos ébénistes peuvent soit imiter les modes nouvelles, soit s’inscrire dans un temps plus long, par exemple en reproduisant le modèle de la table « pisane », qui mériterait bien mieux le nom de table d’Orezza comme le propose Pantaléon Alessandri.

Pour les élites corses du temps, cette question du mobilier apparaît comme fondamentale. Il suffit de rappeler que Pascal Paoli va consacrer la somme importante de 631 écus pour le mobilier de la salle du conseil et des salles de réception du Palazzu naziunale. » JM Olivesi



RENSEIGNEMENTS

Direction de la culture / Espace Diamant

04 95 50 40 80

« Dans toutes les régions d’Europe, le mobilier a fait l’objet de publications importantes par les historiens d’art : il est l’un des marqueurs les plus importants des identités locales. En Corse, à l’exception d’un travail documenté sur les techniques de l’ébénisterie insulaire, il n’existait rien de tel.Abritant l’une des plus importantes collections de mobilier des musées de Corse, il était écrit que le musée national devrait se pencher un jour sur la constitution de l’ameublement de la maison natale de Napoléon, tout en étudiant cet ensemble à l’aune des aménagements des autres maisons patriciennes de l’île.La durée sur laquelle s’attarde cette exposition survole le XVII, siècle de fer des Génois, et le XIXsiècle après 1815-1820, car les styles Restauration et Second Empire n’offrent pas les courants multiples, sinon opposés, du XVIIIsiècle. Ce siècle d’or de la Corse est aussi celui de l’ascension des Bonaparte dans une partie de la Méditerranée où s’affrontent la République de Gênes, les Habsbourg de Vienne, les Bourbon de France, de Madrid et de Naples, et les Anglais.En Corse proviennent des meubles de Paris et de Provence (Marseille, Aix), des meubles génois, toscans, milanais et romains. Nos ébénistes peuvent soit imiter les modes nouvelles, soit s’inscrire dans un temps plus long, par exemple en reproduisant le modèle de la table « pisane », qui mériterait bien mieux le nom de table d’Orezza comme le propose Pantaléon Alessandri.Pour les élites corses du temps, cette question du mobilier apparaît comme fondamentale. Il suffit de rappeler que Pascal Paoli va consacrer la somme importante de 631 écus pour le mobilier de la salle du conseil et des salles de réception du Palazzu naziunale. »Direction de la culture / Espace Diamant04 95 50 40 80 http://espace-diamant.ajaccio.fr

Accueil Envoyer à un ami Imprimer