Conférence "La figure du vampire dans la littérature et le cinéma" Le 31 octobre à la Bibliothèque Patrimoniale à 18h30





Mercredi à la bibliothèque Fesch, à partir de 18h30, venez frissonner en assistant à la conférence "La figure du vampire dans la littérature et le cinéma", par Jean-Marc Olivesi, conservateur général de la Maison Bonaparte et lectures par Maria Talamoni.



