Conférence : « L’acte photographique dans le portrait » lundi 6 février à l'Espace Diamant

La ville d’Ajaccio porte une attention particulière au développement de l’accès à la culture pour tous. Soucieuse d’impliquer tous les publics la direction de la culture élabore également des actions de médiation pour les plus jeunes en lien avec sa politique en arts plastiques.



C’est dans ce contexte qu’une exposition sera réalisée du 7 au 28 avril 2023 par l’artiste Alice Louradour, en partenariat avec le FRAC de corse, l’académie de Corse et coordonnée par l'artiste Isabelle Istria, en collaboration avec les élèves de la spécialité «histoire des arts» de la classe de première du lycée Fesch.

Afin de proposer une offre culturelle complète un cycle de conférences sera proposé au public ajaccien.



Pour cette première conférence en partenariat avec le FRAC, la thématique choisie est :

L’acte photographique dans le portrait à partir de la collection du FRAC Corsica, l'exemple de la photographie avec des artistes tels que Antoine Giacomoni, Meredyth Sparks et le mouvement de la movida avec Alberto Garcia-Alix. Proposer l'idée du decorum neutre afin que les artistes puissent rendre visible au mieux, les émotions de leurs modèles.