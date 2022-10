Conférence : L'Usine Alban jeudi 20 octobre à 18h30 au Palais Fesch

L’usine Alban, c’est l’aventure de la première usine de transformation du tabac installée en Corse. Cet établissement est l'unique cas urbain d'une tentative d'industrialisation dans le sud de la Corse. Elle n’a fonctionné que vingt ans (1920-1940) mais elle demeure un témoignage matériel important dans l'histoire Ajaccienne. Laure Quatrini Ceccaldi nous conte son histoire à travers le temps.



Laure Qautrini Ceccaldi fut Surintendante d’usine de formation et passionnée d’histoire sociale du XIX et XXe siècle. Retraitée, très active dans plusieurs domaines, elle est membre de l’association A MIMORIA depuis une vingtaine d’année ou elle intervient également comme conférencière. Elle rédige régulièrement des articles et des monographies publiés dans les bulletins destinés aux adhérents.