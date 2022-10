Conférence : Franz Fesch, le père du cardinal Fesch mercredi 26 octobre

Le cardinal Fesch est connu. Surtout à Ajaccio. Mais qui étaient ses parents ? Et surtout son père ? Un Bâlois venu pour des raisons militaires en Corse et qui est tombé amoureux d'Angela Maria Pietrasanta, la mère de Letizia et l'a épousée. Les traces de sa biographie sont rares, mais le musée Napoléon en Suisse possède huit lettres écrites par Franz à Angela Maria pendant la Guerre de Sept Ans. Elles constituent le point de départ pour partir à la découverte de cet autre Suisse proche de la famille Bonaparte.