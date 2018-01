Conférence « Françoise Sagan ou l’ivresse d’écrire » Lundi 12 février / 18h30/



Espace Diamant

Conférence

Lundi 12 février 2018 à 18h30

Entrée Libre



La Ville d’Ajaccio propose en partenariat avec l’association « Françoise Sagan», une rencontre présentée par Valérie Mirarchi, intitulée : « Françoise Sagan ou l’ivresse d’écrire ».

« En 1954, Françoise Sagan, jeune de 19 ans, publie son premier roman Bonjour tristesse. Celui-ci connaît, de suite, un succès éclatant. Suivront plus de 20 autres romans, nouvelles et pièces de théâtre, jusqu’à son décès en 2004.

L’auteur laisse une œuvre diversifiée, abordant des sujets intemporels tels que l’amour et l’envie de vivre face au désespoir et au mal-être. A cet héritage culturel littéraire s’ajoute le mythe autour de sa vie mouvementée, rythmée de scandales et d’éclats.

Valérie Mirarchi invite à la (re) découverte de Françoise Sagan à travers ses écrits. Elle propose un regard nuancé sur l’œuvre de cette auteure, souvent sous-estimée et incomprise. » La soirée-conférence sera agrémentée d’une projection de photos et d’une séance de dédicace.



Valérie Mirarchi : Docteure ès philosophie de l’Université de Reims, agrégée de l’Université catholique de Louvain-la-Neuve, elle est professeure dans l’enseignement secondaire, elle présente ses conférences dans les médiathèques, les associations, les universités populaires, à l’IUTL, dans les établissements scolaires. Son intérêt pour la cause Sagan est né d’une série de hasards organisés qui l’a menée à rencontrer Denis Westhoff à Paris en 2012. Depuis ce jour, elle fait partie de l’association Françoise Sagan et travaille inlassablement à porter son amour pour les livres de l’écrivaine aux autres en multipliant des conférences en France mais aussi au-delà des frontières. En 2016, elle a été membre du jury du Prix Littéraire Françoise Sagan. Son livre Françoise Sagan ou l’ivresse d’écrire (préfacé par Denis Westhoff) sortira en mars 2018 dans la collection Essais des Editions Universitaires de Dijon. (Disponible dans toutes les librairies ou sur internet (Amazon ou encore Furet du Nord).

RENSEIGNEMENTS

Direction de la culture / Espace Diamant

04 95 50 40 80

