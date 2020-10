La ville d’Ajaccio accueille Fabien Danesi - Docteur en histoire de l’art et conservateur/commissaire d’exposition.

Cette conférence s’organise dans le cadre d’un partenariat avec la section histoire des arts du lycée Fesch.



Du ready-made aux constellations : un itinéraire sous forme de bifurcations.

Cette conférence emprunte le chemin de l’égo histoire et propose un panorama tout subjectif de l’art que l’on dit contemporain.

D’une thèse de doctorat sur la résurgence du readymade à l’époque postmoderne à sa dernière exposition en Arabie saoudite qui aura lieu en mars 2021, en passant par l’Internationale situationniste et la notion de dialectique étoilée, Fabien Danesi évoque son parcours d’historien de l’art et de curateur en abordant plusieurs des thèmes qui structurent son approche, sans oublier son compagnonnage avec l’artiste Ange Leccia.



Biographie



Fabien Danesi vit à Paris. Docteur en histoire de l’art, il a été maître de conférences en pratique et théorie de la photographie à l’UFR des Arts de l’Université de Picardie Jules-Verne à Amiens.

Ancien pensionnaire de la Villa Médicis - Académie de France à Rome, en 2007-2008, il a enseigné auparavant à l’université François-Rabelais de Tours, à Paris 13 Nord, à l’université Panthéon-Sorbonne et l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

Membre de l'Association internationale des critiques d'art-France3, il a été responsable de septembre 2014 à juin 2017 du programme du Pavillon Neuflize OBC, laboratoire de création du Palais de Tokyo. Il développe aujourd’hui une activité de curateur indépendant. Il assure la programmation artistique de la Casa Conti - Ange Leccia à Oletta en Corse.



Entrée Libre sur inscription

Considérant le contexte sanitaire, la jauge est limitée, l’accès se fera uniquement sur inscription : conferences@ville-ajaccio.fr

Port du masque obligatoire.