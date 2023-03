Conférence : Exposition générale d’Ajaccio en 1891 jeudi 6 avril au Palais Fesch

Saviez-vous qu’en 1891 Ajaccio fut le théâtre d’une Exposition Générale et Industrielle Internationale ?



De nombreux exposants de Corse, du continent et de l’étranger y ont proposé leurs productions.

Cette exposition s’est étalée sur plus de quatre mois, a occasionné d’importants travaux sur place, a fait l’objet d’avis publicitaires, a attiré de nombreux visiteurs, et pourtant quasiment aucun ouvrage sur l’histoire d'Ajaccio ne fait mention de cet évènement exceptionnel pour une aussi petite ville.



S’appuyant sur des documents d’archives et des articles de presse, François Quilichini dépoussière cette manifestation insolite et se propose de nous faire vivre cette page originale et inédite de l’histoire locale. Ajaccien, passionné par l’histoire de la Corse et de celle d’Ajaccio en particulier, il intègre en 2016 A Mimoria dont il est le vice-président et secrétaire. Il rédige régulièrement des monographies et des articles publiés dans les bulletins destinés aux adhérents. Il intervient également comme conférencier et participe avec enthousiasme à tout type de travaux en lien avec l’histoire de la Corse.