Conférence Débat le 20 Octobre 2017 à 18h30 à la Maison de Quartier des Cannes

Une conférence débat sur le thème de la prévention et de la gestion du risque d’inondation aura lieu le 20 octobre 2017 à 18h30 en présence de Mme Nicole OTTAVY - Adjointe au Maire d’Ajaccio en charge de l’aménagement et de l’urbanisme et Conseillère Communautaire.

Cet évènement, auquel la Ville participe activement, sera pour vous l'occasion de mieux appréhender et participer à l'adaptation aux changements climatiques grâce à la présence d'experts.

Cette conférence clôturera la 1ère journée de consultation publique sur la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation en ce même lieu de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.