Conférence, "Corps mortel, reliques éternelles. La mort de Napoléon à Sainte-Hélène" Cunfarenza di Léa Charliquart annant'à a morti di Napuliò, luni u 4 d'uttrovi à u Museu Fesch

Léa Charliquart, cheffe de la mission extension du Musée de l'Armée et commissaire de l'exposition "Napoléon n'est plus" au Musée de l'Armée, animera une conférence lundi 4 octobre au Palais Fesch à l'initiative de l'association des Amis du Musée



"Corps mortel, reliques éternelles. La mort de Napoléon à Sainte-Hélène"



La mort est la dernière marche vers l’éternité. A travers elle, Napoléon s’abstrait de son corps, du reste des mortels, et devient pleinement une légende. Le dernier soupir, « le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine » célébré par Chateaubriand. Le « grand passage » romantique sur un rocher volcanique ne doit pourtant pas occulter les réalités matérielles et physiques de la maladie, de l’agonie, de la mort. A ce moment, celui que l’on a cru invincible est ramené à son existence terrestre. Napoléon Bonaparte, la légende dans la chair, dans un corps qui souffre et qui meurt, un corps organique soumis aux lois de la nature.



L’agonie et l’autopsie sont les moments forts de la rencontre de ce corps, autour de la figure d’Antommarchi, cap-corsin et anatomiste à Florence. La fascination pour la chair du grand homme s’exprime à travers la conservation de reliques : un fétichisme étrange sur lequel le psychologue a plus à dire que l’historien. Le souvenir de la légende se transmet aussi à travers le masque mortuaire, pris à Sainte-Hélène et qui, 200 ans plus tard, fait aujourd’hui l’objet de nouvelles recherches scientifiques.

Cette intervention a lieu dans le cadre de l’exposition Napoléon n’est plus qui se tient au musée de l’Armée jusqu’au 31 octobre 2021. En lien avec l’exposition, l’exploration de cet aspect de la mort de Napoléon sera l’occasion de revenir, sous forme de ponctuation du propos, sur des objets présentés aux Invalides.



Lundi 4 octobre à 18h30 / Grande Galerie / entrée libre





Léa Charliquart Cheffe de la mission extension du Musée de l'Armée, Léa Charliquart a également travaillé à la réalisation de l'exposition "Napoléon stratège" et est commissaire de l'exposition "Napoléon n'est plus" qui se déroule jusqu'à la fin octobre au Musée de l'Armée.





