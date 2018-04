Conférence "Cachez ces roms que je ne s'aurais voir" par Sarah Carmona au Lazaret

La ville d'Ajaccio accueille la société des amis du Lazaret "Hors les murs" lundi 16 avril à 18h30 à l'Espace Diamant pour cette conférence de Sarah Carmona "Cachez ces roms que je ne saurais voir"

Sarah Carmona nous propose un retour sur l'histoire des Roms, Manouches, gitans, tout en faisant la généalogie de la construction des stéréotypes dont ce peuple de plus de 12 millions de personnes fait l'objet au quotidien, et en évoquant également sa présence en Corse.



Son propos est illustré au travers d'oeuvres des collections du Musée Fesch, du Louvre, et du Prado, en effet, depuis le Xvos, les Roms ont inspiré les plus grands maîtres de la peinture européenne. De Bosch à Goya, de Raphael à De la Tour, de Breughel à Corot en passant par Palmieri, Halls, Bourdon.



Cette analyse du traitement de la figure romani en peinture nous permet d'appréhender la façon dont les représentations picturales des différents groupes romani ont évolué en répondant aux impératifs moraux, sociaux, éthiques et géopolitiques des sociétés majoritaires dans une dialectique oscillant entre présence et absence.