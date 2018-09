Conférence & Atelier de Thierry Pardo : La liberté éducative

Quelle est la place de la liberté, celle des parents, celle des enfants, dans l’éducation ?

Comment trouver un équilibre qui convienne à chacun, entre l’enfant roi et l’adulte roi ?

Et si un autre mode de relation était possible ?



Docteur en science de l’éducation, chercheur associé à l’Université du Québec à Montréal, Thierry Pardo présente de façon claire et accessible les voix d’une alternative respectueuse de l’enfance.

Inspiré par deux décennies de réflexions et de recherches en éducation relative à l’environnement, il intervient auprès des enseignants, formateurs, familles, chercheurs, gouvernements…

Ses récits ponctués d’anecdotes à la fois drôles et inspirantes, nous font découvrir de nouveaux rivages éducatifs.



Enfants, parents, professeurs, éducateurs, étudiants, chercheurs, nous vous attendons nombreux !